RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хакеры сломали почти 35 тысяч аккаунтов PayPal

Фото: в платежной системе PayPal произошла утечка персональных данных из-за взлома аккаунтов клиентов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Международная электронная платежная система PayPal информирует тысячи пользователей о том, что в прошлом месяце их аккаунты были сломаны после того, как хакеры применили атаку подмены учетных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Techspot.

По оценкам специалистов, во время инцидента была раскрыта личная информация почти 35 тысяч пользователей. При этом выяснено, что к аккаунтам получили доступ неавторизованные стороны, которые смогли угадать пользовательские учетные данные, вероятно, используя массовую утечку данных с других сайтов.

"Это в который раз подтверждает опасность, связанную с одинаковым использованием комбинаций имени пользователя и пароля для входа на нескольких веб-сайтах", - отмечают эксперты издания.

Полученная злоумышленниками информация содержала:

  • имена клиентов;
  • адреса;
  • номера социального страхования;
  • индивидуальные налоговые номера;
  • даты рождения.

В PayPal отмечают, что инцидент не произошел из-за нарушения ее собственных систем и нет никаких доказательств того, что учетные данные пользователя были украдены из любых систем PayPal. В то же время, в компании заявили, что не владеют информацией о том, что эти данные были использованы не по назначению.

"Стоит отметить, что нет никаких доказательств несанкционированных платежных операций на сломанных аккаунтах", - подчеркнули в компании.

По словам PayPal, компания немедленно начала расследование, как только был обнаружен несанкционированный доступ к аккаунтам пользователей, а также внедрили усиленный контроль безопасности. Также были приняты меры, чтобы предотвратить кражу дополнительной информации о клиентах, возможно, платежных данных и реквизитов счета.

В качестве компенсации тем клиентам, аккаунты которых были сломаны, PayPal предложит два года мониторинга от Equifax - американского бюро кредитных историй, которое поможет вовремя выявить утечку данных или нестандартную ситуацию. Кроме того, платежная система также рекомендует пострадавшим активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) для своих учетных записей и изменить учетные данные PayPal, используемые на других веб-сайтах.

Летом прошлого года РБК-Украина сообщало, что международная платежная система PayPal продлила период, в течение которого будет обслуживать украинцев без комиссий.

Напомним, в середине марта 2022 года PayPal полноценно заработал в Украине.

Кроме того, мы опубликовали инструкцию, как открыть счет, чтобы принимать и выводить деньги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
PayPal