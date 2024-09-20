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Хакери зламали криптобіржу BingX, викрали крипту на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ

Ілюстративне зображення (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сінгапурська криптовалютна біржа BingX була атакована хакерами. Інцидент призвів до втрати криптовалюти на 43 мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Block.

Аналітики з безпеки PeckShield розповіли, що більшість викрадених коштів були переведені кількома траншами

За словами директора з продуктів BingX Вів'єн Лін, інцидент було виявлено 20 вересня о 04:00 ранку (о 00:00 за київським часом). Тоді ж технічна команда виявила "незвичайний доступ до мережі, що викликало підозру щодо хакерської атаки"  на гарячий гаманець біржі.

"Ми негайно запустили наш план дій в надзвичайних ситуаціях, включаючи термінове переведення активів і призупинення виведення коштів. Відбулася незначна втрата активів», - додав Лін. 

У тому ж числі біржа тимчасово призупинила виведення коштів, аби запобігти подальшим збиткам. Функцію обіцяють повернути протягом доби. Зокрема для користувачів розроблять план компенсації

"Поки що ми зазнали лише незначних втрат, і ми впоралися з цим. Більшість активів знаходяться в безпеці в холодних гаманцях, і лише невелика частина постраждала в гарячих гаманцях", - додали у біржі. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що як аналітична компанія Nansen свого часу виявила таємничий витік приблизно 662 млн доларів у токенах у криптобіржі FTX

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