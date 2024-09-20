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Хакеры взломали криптобиржу BingX, похитили крипту на десятки миллионов долларов, - СМИ

Иллюстративное изображение (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сингапурская криптовалютная биржа BingX была атакована хакерами. Инцидент привел к потере криптовалюты на 43 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Block.

Аналитики по безопасности PeckShield рассказали, что большинство похищенных средств были переведены несколькими траншами

По словам директора по продуктам BingX Вивьен Лин, инцидент был обнаружен 20 сентября в 04:00 утра (в 00:00 по киевскому времени). Тогда же техническая команда обнаружила "необычный доступ к сети, что вызвало подозрение относительно хакерской атаки" на горячий кошелек биржи.

«Мы немедленно запустили наш план действий в чрезвычайных ситуациях, включая срочный перевод активов и приостановление вывода средств. Произошла незначительная потеря активов», - добавил Лин. 

В том же числе биржа временно приостановила вывод средств, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Функцию обещают вернуть в течение суток. В частности для пользователей разработают план компенсации

«Пока мы понесли лишь незначительные потери, и мы справились с этим. Большинство активов находятся в безопасности в холодных кошельках, и лишь небольшая часть пострадала в горячих кошельках», - добавили в бирже. 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как аналитическая компания Nansen в свое время обнаружила таинственную утечку примерно 662 млн долларов в токенах в криптобирже FTX

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