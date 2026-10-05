Хакери заявили про злам сайту АТБ та вимагають викуп: у компанії зробили заяву

Інформація про те, що хакери зламали сайт АТБ та заволоділи персональними даними користувачів, не відповідає дійсності.
Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар компанії Сергій Демченко.
"Дійсно, хакерська атака відбулась на ресурси компанії, ніяких даних не затронули, бо на ресурсах ніяких персональних даних не утримується. Небезпеки не існує", - наголосив він.
Демченко додав, що сайт закрили і фахівці розбираються з тим, що відбулося.
"Сподіваюся у найближчий час ситуація буде вирішена", - зазначив він.
Хакери заявили, що нібито зламали сайт АТБ і вимагають 400 000 доларів протягом двох годин за те, щоб не викладати дані в мережу. На сайті компанії опублікували таймер.
Йдеться про:
В якості доказу зловмисники оприлюднили фото нібито з отриманими даними.
Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року CERT-UA зафіксувала в Україні понад 3 тисячі кіберінцидентів.
Зловмисники дедалі частіше застосовують ШІ для створення шкідливого коду, а також здійснюють атаки на смартфони військових і державних службовців.