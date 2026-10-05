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Хакеры заявили о взломе сайта АТБ и требуют выкуп: в компании сделали заявление

15:45 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Дмитрий Левицкий
Фото: хакеры заявили о взломе сайта АТБ (Getty Images)

Информация о том, что хакеры взломали сайт АТБ и завладели персональными данными пользователей, не соответствует действительности.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь компании Сергей Демченко.

"Действительно, хакерская атака произошла на ресурсы компании, никаких данных не затронула, потому что на ресурсах никаких персональных данных не содержится. Опасности не существует", - подчеркнул он.

Демченко добавил, что сайт закрыли и специалисты разбираются с произошедшим.

"Надеюсь в ближайшее время ситуация будет решена", - отметил он.

Что предшествовало

Хакеры заявили, что якобы взломали сайт АТБ и требуют 400 000 долларов в течение двух часов за то, чтобы не выкладывать данные в сеть. На сайте компании был опубликован таймер.

Фото: хакеры требуют у АТБ деньги (соцсети)

Речь идет о:

  • данных 7,9 млн клиентов (телефоны, электронные почты, имена, адреса и хеши паролей);
  • паспортных данных 127,2 тыс. сотрудников;
  • истории 11,48 млн заказов;
  • ИНН, ОКПО и контактах 50,3 тыс. поставщиков;
  • 68 тыс. аккаунтах Active Directory;
  • исходном коде 524 репозиториев из GitLab.
Фото: хакеры показали якобы полученные данные (соцсети)

В качестве доказательства злоумышленники обнародовали фото якобы с полученными данными.

Напомним, в первом полугодии 2026 года CERT-UA зафиксировала в Украине более 3 тысяч киберинцидентов.

Злоумышленники все чаще применяют ИИ для создания вредоносного кода, а также совершают атаки на смартфоны военных и государственных служащих.

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