Хакеры заявили о взломе сайта АТБ и требуют выкуп: в компании сделали заявление

"Действительно, хакерская атака произошла на ресурсы компании, никаких данных не затронула, потому что на ресурсах никаких персональных данных не содержится. Опасности не существует", - подчеркнул он.

Демченко добавил, что сайт закрыли и специалисты разбираются с произошедшим.

"Надеюсь в ближайшее время ситуация будет решена", - отметил он.

Что предшествовало

Хакеры заявили, что якобы взломали сайт АТБ и требуют 400 000 долларов в течение двух часов за то, чтобы не выкладывать данные в сеть. На сайте компании был опубликован таймер.

Фото: хакеры требуют у АТБ деньги (соцсети)

Речь идет о:

данных 7,9 млн клиентов (телефоны, электронные почты, имена, адреса и хеши паролей);

паспортных данных 127,2 тыс. сотрудников;

истории 11,48 млн заказов;

ИНН, ОКПО и контактах 50,3 тыс. поставщиков;

68 тыс. аккаунтах Active Directory;

исходном коде 524 репозиториев из GitLab.

Фото: хакеры показали якобы полученные данные (соцсети)

В качестве доказательства злоумышленники обнародовали фото якобы с полученными данными.