Хакери викрали ДНК-дані 7 мільйонів осіб у США

Майже 7 мільйонів людей постраждали через злам системи безпеки, внаслідок якого інформація про ДНК користувачів потрапила до рук хакерів, які зламали сайт на початку жовтня.

Дані ще 1,4 мільйона осіб були зламані через додаткові профілі генеалогічного дерева, які містять різноманітну інформацію про користувачів.

"Нам повідомили, що певна інформація профілю клієнтів була зібрана через доступ до окремих облікових записів 23andMe.com", - йдеться у заяві компанії.

Як повідомляється, пізніше хакери почали торгувати профілями та оприлюднили інформацію про користувачів фірми, яка містить записи про 4 мільйони користувачів.

Натомість компанія заявила, що "зробила кроки" для захисту даних своїх клієнтів. Зокрема, звернулася з проханням до активних користувачів анулювати свої паролі та застосувала метод двоетапної перевірки.

При цьому уточнюється, що доступ до акаунтів хакерам удалося отримати у тих випадках, коли імена користувачів і паролі на 23andMe збігалися установленими на інших сайтах, які раніше були зламані.

