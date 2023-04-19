Хакеры из РФ хотят усилить атаки объектов инфраструктуры в Европе, - британская разведка

Агентство по киберзащите правительства Британии предупредило о растущей угрозе кибератак объектов критической инфраструктуры стран Запада со стороны российских хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Некоторые заявили о желании добиться более разрушительного воздействия на важнейшую западную национальную инфраструктуру, в том числе в Британии", - говорится в сообщении Британского национального центра кибербезопасности, которое входит в состав разведывательного агентства.

По мнению аналитиков центра, группы хакеров имеют идеологическую подоплеку и поддерживают интересы РФ, но в то же время они не подлежат государственному контролю, что делает их менее предсказуемыми.

Успешная кибератака на важнейшую национальную инфраструктуру, такую ​​как энергосистема или система водоснабжения, может быть очень разрушительной и нанести серьезный реальный ущерб.

Стоит отметить, что в одном из строго засекреченных документов, которые недавно были размещены в Интернете, говорилось о пророссийской хакерской группе под названием "Заря", которая проникла в сети газовой инфраструктуры Канады.