Хакери з РФ атакували Європу: у Берліні викрили масштабне угруповання

У Німеччині правоохоронці викрили діяльність проросійського хакерського угруповання NoName057(16), яке підозрюють у скоєнні масштабних кібератак.

Як повідомило Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини (BKA), в межах міжнародної спецоперації вдалося вивести з ладу сотні серверів, які використовували хакери.

Слідство вважає, що угруповання пов’язане з Росією. У Німеччині видали шість ордерів на арешт підозрюваних - усі вони є громадянами РФ або проживають на її території.

Двоє фігурантів, за даними поліції, відігравали ключову роль в управлінні групою. Ще один ордер на арешт видала Іспанія - усіх фігурантів оголосили в міжнародний розшук.

Окрім того, обшуки провели в кількох країнах, зокрема у Німеччині — у Берліні та Баварії.

Слідчі вже вивчають вилучені носії та інші докази, які можуть підтвердити причетність затриманих до координації DDoS-атак на цифрову інфраструктуру країн Європи.

Очільник BKA Хольгер Мюнх заявив, що такі атаки несуть реальні ризики для суспільства, впливаючи на відчуття безпеки.

За його словами, подібні злочини мають рішуче переслідуватися, а винні - відповідати за законом.