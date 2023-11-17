ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС

П'ятниця 17 листопада 2023 18:44
UA EN RU
Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС Фото: хакери злили в мережу дані росгвардійців, які в Куп'янську влаштовували репресії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Активісти "Кібер спротиву" зламали персональні дані підполковника Росгвардії, та оприлюднили список загарбників, які чинили воєнні злочини під час окупації Куп'янська Харківської області минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Підполковник Росгвардії Сергій Калашніков вирішив віддати Силам Оборони перелік воєнних злочинців, які вчиняли репресії проти українців, а також багато чого іншого", - йдеться у публікації.

У Центрі додали, що заступник командира загону ОМОН "Пєрєсвєт" Росгвардії по Московській області РФ передав ці цінні дані хакерам не добровільно - активісти отримали доступ до його електронної пошти.

Так, у відкритий доступ було оприлюднено особисті документи ворожого офіцера, який в Україні керував російськими силовиками під час окупації деяких районів Харківської області.

Хакери злили в мережу дані підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Серед іншого було викладено в інтернет листування командира загону Калашнікова, в якому він просить керівництво Росгвардії подарувати спецназівцям бронежилети.

Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС

Хакери зламали пошту підполковника Росгвардії Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Зі зламаної пошти російського підполковника вдалося дізнатися:

  • технічну документацію нових комплексів проти БПЛА, які проходять випробування у Росгвардії;
  • перелік нагороджених окупантів за злочини проти українців під час окупації Куп'янська Харківської області у 2022 році;
  • інформацію про локації та умови утримання українців, які потрапили в полон.

Комплекс БПЛА

У ЦНС розповіли, що виробником таких комплексів БПЛА є російська компанія 3MX.

"Ворог планує забезпечити всі підрозділи росгвардії цією технікою до кінця 2024 року. Проте завдяки Калашнікову тепер Сили Оборони можуть більш ефективно нищити колег підполковника", - йдеться у публікації.

Полонених українців тримають у російських в'язницях

За даними ЦНС, підрозділ підполковника Калашнікова відповідав за перевезення полонених громадян України у російські в'язниці. Більшість із них досі там утримується.

"Завдяки підполковнику ми знаємо локації (зокрема в Ростові та Таганрозі) та умови утримання українських воїнів, і що найголовніше - відповідальні за це імена", - наголошують у Центрі.

Список військових злочинців

У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти нагороджують тих, хто за фактом "воює" проти мирних українців, та "в такий спосіб заохочують особовий склад й далі вчиняти злочини й репресувати мирне населення".

Ось такий відповідний список "передав" хакерам підполковник Росгвардії:

  • Гусіхін Сєргєй Міхайловіч;
  • Рєбєнок Міхаїл Сєргєєвіч;
  • Чєусов Даніїл Сєргєєвіч;
  • Філіппов Алєксєй Ніколаєвіч;
  • Осіпов Ігорь Дмітрієвіч;
  • Лісіцин Анатолій Сєргєєвіч;
  • Трошкін Алєксандр Євгеньевіч;
  • Тютюнов Павєл Алєксандровіч;
  • Козлов Гєоргій Алєксандровіч;
  • Куліков Константін Ігоревіч;
  • Новіков Дмітрій Алєксєєвіч;
  • Єгоров Алєксандр Владіміровіч;
  • Замураев Максім Алєксєєвіч;
  • Пахтусов Алєксєй Іванович;
  • Сєліванов Дмітрій Владіміровіч;
  • Іларіонов Іван Ігорєвіч;
  • Олісов Анатолій Владіміровіч;
  • Кузнецов Станіслав Сєргєєвіч;
  • Марков Алєксєй Алєксандровіч;
  • Ляшко Роман Ніколаєвіч;
  • Пуздров Ніколай Ніколаєвіч;
  • Гєрасімчук Сєргєй Алєксандровіч;
  • Янубаєв Андрєй Сємєновіч;
  • Шафоростов Алєксєй Сєргєєвіч;
  • Крайнєв Андрєй Андрєєвіч;
  • Мошевскій Боріс Владіміровіч;
  • Тєрєщеєнков Сєргєй Валєрєвіч;
  • Мєньшіков Сєргєй Владіміровіч;
  • Щепоткін Алєксєй Владіміровіч;
  • Бахвалов Віталій Алєксандровіч;
  • Абросімов Владімір Ніколаєвіч;
  • Пугін Максім Алєксандровіч;
  • Чєрняєв Андрєй Алєксєєвіч;
  • Бистров Олєг Алєксандровіч;
  • Проворов Андрєй Анатольєвіч;
  • Новіков Дмітрій Алєксєєвіч.

"Щоб ви розуміли, за що конкретно одержують росіяни відомчі та державні нагороди, то приклади з документів", - додають у ЦНС.

Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС

Активісти "Кібер спротиву" показали, за що російські окупанти в Куп'янську отримували заохочення (фото: скрін sprotyv.mod.gov.ua)

Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС

Ось підрозділ підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото з відкритих джерел)

Перед цим активісти "Кібер спротиву" зламали дані російського підполковника, який обслуговує літаки А-50У.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список вертолітників із Санкт-Петербурга, які бомбили Харків та область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Росгвардия Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
Ситуація на фронті та виробництво зброї: Зеленський провів важливу Ставку
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни