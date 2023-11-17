Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС

Активісти "Кібер спротиву" зламали персональні дані підполковника Росгвардії, та оприлюднили список загарбників, які чинили воєнні злочини під час окупації Куп'янська Харківської області минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву ( ЦНС ).

"Підполковник Росгвардії Сергій Калашніков вирішив віддати Силам Оборони перелік воєнних злочинців, які вчиняли репресії проти українців, а також багато чого іншого", - йдеться у публікації.

У Центрі додали, що заступник командира загону ОМОН "Пєрєсвєт" Росгвардії по Московській області РФ передав ці цінні дані хакерам не добровільно - активісти отримали доступ до його електронної пошти.

Так, у відкритий доступ було оприлюднено особисті документи ворожого офіцера, який в Україні керував російськими силовиками під час окупації деяких районів Харківської області.

Хакери злили в мережу дані підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Серед іншого було викладено в інтернет листування командира загону Калашнікова, в якому він просить керівництво Росгвардії подарувати спецназівцям бронежилети.

Хакери зламали пошту підполковника Росгвардії Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Зі зламаної пошти російського підполковника вдалося дізнатися:

технічну документацію нових комплексів проти БПЛА, які проходять випробування у Росгвардії;

перелік нагороджених окупантів за злочини проти українців під час окупації Куп'янська Харківської області у 2022 році;

інформацію про локації та умови утримання українців, які потрапили в полон.

Комплекс БПЛА

У ЦНС розповіли, що виробником таких комплексів БПЛА є російська компанія 3MX.

"Ворог планує забезпечити всі підрозділи росгвардії цією технікою до кінця 2024 року. Проте завдяки Калашнікову тепер Сили Оборони можуть більш ефективно нищити колег підполковника", - йдеться у публікації.

Полонених українців тримають у російських в'язницях

За даними ЦНС, підрозділ підполковника Калашнікова відповідав за перевезення полонених громадян України у російські в'язниці. Більшість із них досі там утримується.

"Завдяки підполковнику ми знаємо локації (зокрема в Ростові та Таганрозі) та умови утримання українських воїнів, і що найголовніше - відповідальні за це імена", - наголошують у Центрі.

Список військових злочинців

У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти нагороджують тих, хто за фактом "воює" проти мирних українців, та "в такий спосіб заохочують особовий склад й далі вчиняти злочини й репресувати мирне населення".

Ось такий відповідний список "передав" хакерам підполковник Росгвардії:

Гусіхін Сєргєй Міхайловіч;

Рєбєнок Міхаїл Сєргєєвіч;

Чєусов Даніїл Сєргєєвіч;

Філіппов Алєксєй Ніколаєвіч;

Осіпов Ігорь Дмітрієвіч;

Лісіцин Анатолій Сєргєєвіч;

Трошкін Алєксандр Євгеньевіч;

Тютюнов Павєл Алєксандровіч;

Козлов Гєоргій Алєксандровіч;

Куліков Константін Ігоревіч;

Новіков Дмітрій Алєксєєвіч;

Єгоров Алєксандр Владіміровіч;

Замураев Максім Алєксєєвіч;

Пахтусов Алєксєй Іванович;

Сєліванов Дмітрій Владіміровіч;

Іларіонов Іван Ігорєвіч;

Олісов Анатолій Владіміровіч;

Кузнецов Станіслав Сєргєєвіч;

Марков Алєксєй Алєксандровіч;

Ляшко Роман Ніколаєвіч;

Пуздров Ніколай Ніколаєвіч;

Гєрасімчук Сєргєй Алєксандровіч;

Янубаєв Андрєй Сємєновіч;

Шафоростов Алєксєй Сєргєєвіч;

Крайнєв Андрєй Андрєєвіч;

Мошевскій Боріс Владіміровіч;

Тєрєщеєнков Сєргєй Валєрєвіч;

Мєньшіков Сєргєй Владіміровіч;

Щепоткін Алєксєй Владіміровіч;

Бахвалов Віталій Алєксандровіч;

Абросімов Владімір Ніколаєвіч;

Пугін Максім Алєксандровіч;

Чєрняєв Андрєй Алєксєєвіч;

Бистров Олєг Алєксандровіч;

Проворов Андрєй Анатольєвіч;

Новіков Дмітрій Алєксєєвіч.

"Щоб ви розуміли, за що конкретно одержують росіяни відомчі та державні нагороди, то приклади з документів", - додають у ЦНС.

Активісти "Кібер спротиву" показали, за що російські окупанти в Куп'янську отримували заохочення (фото: скрін sprotyv.mod.gov.ua)

Ось підрозділ підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото з відкритих джерел)