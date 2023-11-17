Хакери показали список росгвардійців, які тероризували жителів Куп'янська, - ЦНС
Активісти "Кібер спротиву" зламали персональні дані підполковника Росгвардії, та оприлюднили список загарбників, які чинили воєнні злочини під час окупації Куп'янська Харківської області минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"Підполковник Росгвардії Сергій Калашніков вирішив віддати Силам Оборони перелік воєнних злочинців, які вчиняли репресії проти українців, а також багато чого іншого", - йдеться у публікації.
У Центрі додали, що заступник командира загону ОМОН "Пєрєсвєт" Росгвардії по Московській області РФ передав ці цінні дані хакерам не добровільно - активісти отримали доступ до його електронної пошти.
Так, у відкритий доступ було оприлюднено особисті документи ворожого офіцера, який в Україні керував російськими силовиками під час окупації деяких районів Харківської області.
Хакери злили в мережу дані підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
Серед іншого було викладено в інтернет листування командира загону Калашнікова, в якому він просить керівництво Росгвардії подарувати спецназівцям бронежилети.
Хакери зламали пошту підполковника Росгвардії Калашнікова (фото: sprotyv.mod.gov.ua)
Зі зламаної пошти російського підполковника вдалося дізнатися:
- технічну документацію нових комплексів проти БПЛА, які проходять випробування у Росгвардії;
- перелік нагороджених окупантів за злочини проти українців під час окупації Куп'янська Харківської області у 2022 році;
- інформацію про локації та умови утримання українців, які потрапили в полон.
Комплекс БПЛА
У ЦНС розповіли, що виробником таких комплексів БПЛА є російська компанія 3MX.
"Ворог планує забезпечити всі підрозділи росгвардії цією технікою до кінця 2024 року. Проте завдяки Калашнікову тепер Сили Оборони можуть більш ефективно нищити колег підполковника", - йдеться у публікації.
Полонених українців тримають у російських в'язницях
За даними ЦНС, підрозділ підполковника Калашнікова відповідав за перевезення полонених громадян України у російські в'язниці. Більшість із них досі там утримується.
"Завдяки підполковнику ми знаємо локації (зокрема в Ростові та Таганрозі) та умови утримання українських воїнів, і що найголовніше - відповідальні за це імена", - наголошують у Центрі.
Список військових злочинців
У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти нагороджують тих, хто за фактом "воює" проти мирних українців, та "в такий спосіб заохочують особовий склад й далі вчиняти злочини й репресувати мирне населення".
Ось такий відповідний список "передав" хакерам підполковник Росгвардії:
- Гусіхін Сєргєй Міхайловіч;
- Рєбєнок Міхаїл Сєргєєвіч;
- Чєусов Даніїл Сєргєєвіч;
- Філіппов Алєксєй Ніколаєвіч;
- Осіпов Ігорь Дмітрієвіч;
- Лісіцин Анатолій Сєргєєвіч;
- Трошкін Алєксандр Євгеньевіч;
- Тютюнов Павєл Алєксандровіч;
- Козлов Гєоргій Алєксандровіч;
- Куліков Константін Ігоревіч;
- Новіков Дмітрій Алєксєєвіч;
- Єгоров Алєксандр Владіміровіч;
- Замураев Максім Алєксєєвіч;
- Пахтусов Алєксєй Іванович;
- Сєліванов Дмітрій Владіміровіч;
- Іларіонов Іван Ігорєвіч;
- Олісов Анатолій Владіміровіч;
- Кузнецов Станіслав Сєргєєвіч;
- Марков Алєксєй Алєксандровіч;
- Ляшко Роман Ніколаєвіч;
- Пуздров Ніколай Ніколаєвіч;
- Гєрасімчук Сєргєй Алєксандровіч;
- Янубаєв Андрєй Сємєновіч;
- Шафоростов Алєксєй Сєргєєвіч;
- Крайнєв Андрєй Андрєєвіч;
- Мошевскій Боріс Владіміровіч;
- Тєрєщеєнков Сєргєй Валєрєвіч;
- Мєньшіков Сєргєй Владіміровіч;
- Щепоткін Алєксєй Владіміровіч;
- Бахвалов Віталій Алєксандровіч;
- Абросімов Владімір Ніколаєвіч;
- Пугін Максім Алєксандровіч;
- Чєрняєв Андрєй Алєксєєвіч;
- Бистров Олєг Алєксандровіч;
- Проворов Андрєй Анатольєвіч;
- Новіков Дмітрій Алєксєєвіч.
"Щоб ви розуміли, за що конкретно одержують росіяни відомчі та державні нагороди, то приклади з документів", - додають у ЦНС.
Активісти "Кібер спротиву" показали, за що російські окупанти в Куп'янську отримували заохочення (фото: скрін sprotyv.mod.gov.ua)
Ось підрозділ підполковника Росгвардії Сергія Калашнікова (фото з відкритих джерел)
Перед цим активісти "Кібер спротиву" зламали дані російського підполковника, який обслуговує літаки А-50У.
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список вертолітників із Санкт-Петербурга, які бомбили Харків та область.
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