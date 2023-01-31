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Хакери показали в російському Ермітажі повідомлення про звірства окупантів в Бучі

Фото: в Ермітажі показали трагічні події в Бучі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Ермітажі, який знаходиться в Санкт-Петербурзі, показали повідомлення про звірства армії РФ у Бучі. Невідомих хакерів розшукують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське ЗМІ "Фонтанка".

Подія сталася вдень 29 січня. На табло в Ермітажі з'явилася інформація про злочини, які російські військові вчинили під час окупації Бучі. Що саме транслювалося на екранах - невідомо.

Співробітники служби безпеки музею швидко вимкнули екрани, коли виявили, що їх зламали. За попередніми даними, хакери працювали дистанційно.

Персонал Ермітажу того ж дня звернувся до поліції. Невідомих хакерів вже шукають. Слідчий комітет Росії поки не вирішив, як класифікують злочин.

Зазначимо, що у Міноборони Росії досі відкидають звинувачення щодо звірств у Бучі та на інших окупованих територіях України, називаючи їх фейком.

Раніше повідомлялося, що видання The New York Times ідентифікували десятки російських військових, які вчиняли злочини у Бучі.

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