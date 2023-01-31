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Хакеры показали в российском Эрмитаже сообщения о зверствах оккупантов в Буче

Фото: в Эрмитаже показали трагические события в Буче (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Эрмитаже, который находится в Санкт-Петербурге, показали сообщения о зверствах армии РФ в Буче. Неизвестных хакеров разыскивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское СМИ "Фонтанка".

Событие произошло днем 29 января. На табло в Эрмитаже появилась информация о преступлениях, совершенных российскими военными во время оккупации Бучи. Что именно транслировалось на экранах - неизвестно.

Сотрудники службы безопасности музея быстро выключили экраны, когда обнаружили, что их сломали. По предварительным данным, хакеры работали дистанционно.

Персонал Эрмитажа в тот же день обратился в полицию. Неизвестных хакеров уже ищут. Следственный комитет России пока не решил, как классифицируют преступление.

Отметим, что в Минобороны России до сих пор отвергают обвинения в зверствах в Буче и на других оккупированных территориях Украины, называя их фейком.

Ранее сообщалось, что издание The New York Times идентифицировали десятки российских военных, совершавших преступления в Буче.

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