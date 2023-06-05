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Хакери налякали росіян фейковим зверненням Путіна про "воєнний стан" (відео)

Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У кількох регіонах РФ по радіо увімкнули звернення російського диктатора Володимира Путіна, в якому він оголосив про введення воєнного стану в трьох прикордонних областях, але в Кремлі заявили про атаку хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

У зверненні Путін стверджує, що нібито в понеділок, 5 червня, о 4:00 ранку, "українські війська ... вторглися на територію Курської, Білгородської та Брянської областей" у зв'язку з цим на території цих регіонів запроваджується особливий режим.

"На території Курської, Білгородської, Брянської областей моїм указом запроваджено військовий стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію", - йшлося у зверненні.

Його встигли почути жителі Ростовської, Білгородської та Воронезької областей.

У Кремлі заявили, що такого звернення "точно не було", а радіочастоти зламали хакери, але звернення вже з'явилося в соцмережах.

У РФ заявили про "великомасштабний наступ" ЗСУ

У понеділок, 5 червня, в Росії заявили про нібито "великомасштабний наступ" ЗСУ на п'яти ділянках фронту. У Міноборони Росії стверджують, що він нібито розпочався вранці 4 червня.

У СтратКомі ЗСУ заявили, що російські пропагандисти вигадали нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення хибної інформації про дії українських військових на полі бою.

А в Міноборони України попросили дотримуватися тиші про дії українських сил і про початок наступу ЗСУ ніхто не повідомлятиме.

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