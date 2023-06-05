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Хакеры испугали россиян фейковым обращением Путина о "военном положении" (видео)

Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В нескольких регионах РФ по радио включили обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он объявил о введении военного положения в трех приграничных областях, но в Кремле заявили об атаке хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

В обращении Путин утверждает, что якобы в понедельник, 5 июня, в 4:00, "украинские войска ... вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей" в связи с этим на территории этих регионов вводится особый режим.

"На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации", - говорилось в обращении.

Его успели услышать жители Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.

В Кремле же заявили, что такого обращения "точно не было", а радиочастоты взломали хакеры, но обращение уже появилось в соцсетях.

В РФ заявили о "крупномасштабном наступлении" ВСУ

В понедельник, 5 июня, в России заявили о якобы "крупномасштабном наступлении" ВСУ на пяти участках фронта. В Минобороны России утверждают, что он якобы начался утром 4 июня.

В СтратКоме ВСУ заявили, что российские пропагандисты придумали новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских военных на поле боя.

А в Минобороны Украины попросили соблюдать тишину о действиях украинских сил и о начале наступления ВСУ никто не будет сообщать.

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