Наприкінці травня хакери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони здійснили масштабну DDos-атаку проти російських провайдерів. Останні жаліються на те, що атака була "найпотужнішою в історії".
Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.
Під час атаки наприкінці травня без звʼязку залишились щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях України, передусім у Криму.
За словами генерального директора одного з російських операторів, на часткове відновлення зв'язку провайдерам знадобилась щонайменше 16 годин. Втім, більшість абонентів залишалась без звʼязку понад дві доби.
Загалом атака торкнулась як мереж абонентів, так й мереж операторів, які користувались ураженою інфраструктурою.
Як стверджують представники провайдерів, під час відновлення зв'язку вони також мали труднощі під час комунікації з абонентами. Останні ж відмовлялись надавати операторам свою актуальну інформацію, побоюючись шахраїв. Зокрема 20% відмовились від модернізації мережевого обладнання, яке могло б в майбутньому захистити їх від атак.
Фото: Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів (джерела РБК-Україна)
Одним із найбільш постраждалих провайдерів був "Міранда-медіа". Його абоненти не мали доступу до зв'язку та не могли здійснити оплату за послуги через ураження білінг-системи. Доступ до мережі був обмежений у Криму, Запорізькій та Херсонській областях.
Зокрема постраждав провайдер "Фарлайн", передусім на території Криму.
Як розповіли джерела, подібні атаки продовжувались також в червні. Тоді ж під удар потрапили:
Це, своєю чергою, призвело до припинення роботи касових апаратів у низці міст Криму, затримки авіарейсів та виникнення значних заторів на Кримському мосту.
Хакери української розвідки регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад:
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