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Хакери ГУР атакували ресурси постачальників армії РФ, - джерела

Фото: хакери ГУР атакували ресурси постачальників армії РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Хакери Головного управління розвідки (ГУР) атакували ресурси постачальників армії РФ. Окрім них атаковані ще низка ресурсів, які обслуговують окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"В результаті операції кіберфахівців ГУР МО було атаковано низку ворожих онлайн-ресурсів, які мають стосунок до постачання окупаційної армії або відстежування переміщення людей в РФ", - розповіло джерело.

Як повідомляє джерело у воєнній розвідці, внаслідок операції зокрема було отримано дані до ресурсу okrug.ru, які є постачальниками військового спорядження та уніформи для Міністерства оборони РФ.

Також атаковано ресурси vashhotel.ru, зокрема отримано доступ до даних користувачів, зокрема військовослужбовців РФ, які бронюють житло на території Росії.

Серед інших уражено ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може становити інтерес для воєнної розвідки. Усі вказані ресурси здійснюють діяльність в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії РФ. 

Разом з цим внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над знешкодженим агресором.

 

Кібероперації ГУР

Українські розвідники постійно проводять кібероперації у Росії. Наприклад, наприкінці вересня хакери ГУР атакували понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Усі дані знищені без можливості відновлення.

Крім того, хакери ГУР атакували одразу кілька важливих серверів у Росії. А на початку березня хакери влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до безлічі даних та документів, у тому числі й секретних.

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