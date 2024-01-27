Хакери ГУР атакували компанію IPL Consulting, яка працювала в інтересах російського ОПК

Компанія спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Також вона презентувала себе як одне з найбільш сучасних підприємств країни-терориста, яке надавало допомогу у впроваджені інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського ОПК.



"Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайтів, десятки серверів і баз даних", - пише пресслужба.

Вартість втраченого цифрового масиву даних наразі підраховується. Водночас в умовах санкційного тиску, нанесені збитки є вкрай болючими для ворога.

"Крім того, постраждають десятки компаній Росії, які працюють на "оборонку" держави-агресора", - додає ГУР.

Інші кібератаки

31 грудня 2023 року українська ІТ Армія зробила "новорічний подарунок" росіянам, зупинивши роботу платіжних терміналів "Евотор".

Також українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії. Це результат роботи за останні пів року.

За даними РБК-Україна, хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ. Хакери викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.