Хакери атакують органи місцевої влади по Україні: що відомо

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявили масштабну кібератаку. Хакери розсилають фішингові електронні листи з темою "Заміну таблиці". Такі листи містять посилання нібито на Google-таблицю. Насправді посилання веде на сторінку, де розміщено "інструкцію" для запуску шкідливої команди.

Фахівці пояснюють, що отримавши такий лист, користувач переходить за посиланням і потрапляє на сторінку, що імітує захист від ботів. Після кліку на "I'm not a robot​​" та виконання так званої "інструкції" на комп'ютері виконується шкідливий сценарій.

Чому це небезпечно:

виконання команди призведе до завантаження програми та створення за її допомогою тунелю;

викрадення даних браузерів (Chrome, Edge, Opera, Firefox тощо);

встановлення шкідливого програмного забезпечення.

CERT-UA припускає, що до атаки може бути причетне угруповування UAC-0001 (APT28), яке пов'язують зі спецслужбами РФ.

Якщо стали жертвами атаки, звертайтеся на електронну пошту incidents@cert.gov.ua та за телефоном +38 (044) 281-88-25.