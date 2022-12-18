Хакери атакували представників сектору безпеки та оборони України: що відомо

Хакери вдалися до нової кібератаки, спрямованої на представників сектору безпеки та оборони України. Зловмисники націлилися на систему DELTA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв'язку.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про кібератаку на користувачів системи DELTA", - йдеться в повідомленні.
Як стало відомо, 17 грудня від Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони було отримано інформацію щодо розповсюдження повідомлень про "необхідність оновлення сертифікатів у системі DELTA".
Вказано, що такі повідомлення надходять у месенджерах, а також на електронну пошту.
Як розповіли в Держспецзв'язку, для розсилання зловмисники використовують скомпрометовану електронну адресу одного зі співробітників оборонного відомства.
У повідомленнях містяться вкладення у вигляді PDF-документів, які імітують військові дайджести та мають посилання на шкідливий ZIP-архів.
Так, у разі переходу за посиланням у повідомленні на комп'ютері у підсумку буде здійснено запуск двох шкідливих програм:
DELTA - це створена за стандартами НАТО національна військова система ситуаційної обізнаності, яку використовують Збройні Сили України та Сили безпеки і оборони.
Зокрема - це програмне забезпечення дозволяє військовим оперативно дізнаватися важливі дані про противника.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські хакери атакували сайт та ресурси "Львівобленерго".
Додамо, в СБУ раніше повідомили, що російські хакери постійно атакують Україну, зокрема й енергетичні об'єкти, щоб знеструмити всі регіони.
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