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Хакер заявив про викрадення даних 400 млн користувачів Twitter. Пропонує Маску угоду

Фото: невідомий хакер в мережі оголосив про викрадення даних 400 млн користувачів Twitter (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Невідомий хакер під ніком Рюші, шантажує Ілона Маска стверджуючи, що володіє даними 400 мільйонів користувачів Twitter, які було отримані через уже виправлену вразливість соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Security affairs.

"Твіттер або Ілон Маск, якщо ви читаєте це, ви вже ризикуєте отримати штраф.. Ваш найкращий варіант уникнути сплати штрафів за порушення GDPR у розмірі 276 мільйонів доларів, як це зробив Facebook - викупити ці дані", - написав хакер на форумі.

Нагадаємо, Ілон Маск розповів, чи загрожує банкрутство соціальній мережі Twitter.

Раніше ми писали, що новий власник Twitter та мільярдер Ілон Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубствам. Проте після того, як деякі користувачі та групи із захисту прав споживачів розкритикували Маска, він повернув функцію до Twitter.

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