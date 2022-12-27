Хакер заявил о похищении данных 400 млн пользователей Twitter. Предлагает Маску сделку

Неизвестный хакер под ником Рюши, шантажирует Илона Маска, утверждая, что владеет данными 400 миллионов пользователей Twitter, которые были получены из-за уже исправленной уязвимости соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Security affairs .

"Твиттер или Илон Маск, если вы читаете это, вы уже рискуете получить штраф... Ваш лучший вариант избежать уплаты штрафов за нарушение GDPR в размере 276 миллионов долларов США, как это сделал Facebook - выкупить эти данные", - написал хакер на форуме.

Напомним, Илон Маск рассказал, грозит ли банкротство социальной сети Twitter.

Ранее мы писали, что новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийства. Однако после того, как некоторые пользователи и группы защиты прав потребителей раскритиковали Маска, он вернул функцию в Twitter.

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