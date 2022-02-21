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Хакер обрушил курс Bitcoin после кражи NFT-изображений

Автор: Сергей Пышкин

Торговая площадка OpenSea сообщила о хакерской атаке, вследствие которой было украдено 254 дорогостоящих товара. Это заявление отразилось на курсе биткоина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenSea.

Как сообщает Forbes, жертвами хакера стали 32 человека. Тем временем OpenSea опровергает факт взлома площадки и отмечает, что кража была проведена с помощью фишинговых писем, якобы жертвы сами подписали смарт-контракт.

Часть токенов удалось вернуть. Впрочем, остальные хакер успел продать за 1,7 млн долларов.

Более того, на фоне шума стоимость Bitcoin обрушилась до 38 014 долларов, а курс Ethereum - упал до 2602 долларов.

"Мы активно расследуем слухи об эксплойте, связанном со смарт-контрактами OpenSea. Похоже, что это фишинговая атака, исходящая со стороннего ресурса. Не переходите по ссылкам вне opensea.io", - пишет OpenSea.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности недавней кибератаки на Украину.

Тем временем разработчик iOS-джейлбрейка нашел способ создавать бесконечное количество криптовалюты. После этого его вознаградили 2 миллионами долларов.

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