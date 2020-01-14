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Хафтар взяв два дні на обговорення припинення вогню в Лівії

Новини » В світі     14.01.2020 - 14:59
Хафтар взяв два дні на обговорення припинення вогню в Лівії
Фото: Халіфа Хафтар (twitter.com/AJEnglish)

Хафтар позитивно сприйняв заяву про перемир'я, але взяв час на обговорення з союзниками

Командувач Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтар взяв два дні на обговорення з союзниками заяви про припинення вогню в Лівії після переговорів з міжнародно визнаним лівійським урядом у Москві з участю представників Росії і Туреччини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як повідомили в Міністерстві оборони Росії, Хафтар позитивно сприйняв заяву про припинення вогню, однак перед підписанням попросив дві доби для обговорення документа з лідерами підтримують ЛНА союзників.

Відзначимо, на даний момент у Лівії діють два уряди - міжнародно визнана на чолі з прем'єром Файезом Сараджем і східне уряд, підтримуваний ЛНА Хафтара.

Нагадаємо, 13 січня в Москві пройшли переговори між сторонами конфлікту в Лівії про припинення вогню. За підсумками переговорів міжнародно визнаний уряд Сараджа підписала документ про перемир'я, тоді як Хафтар відмовився від припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що багато хто з найманців російської ПВК "Вагнер" почали відходити з лінії фронту у південній частині Тріполі. На передовій залишаються винищувачі, щоб забезпечити безпечний вивід інших найманців.

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