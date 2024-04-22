Хабек закликав Німеччину взяти на себе ініціативу щодо надання подальшої підтримки Україні
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав Берлін узяти на себе ініціативу з надання подальшої підтримки Україні та розширення виробництва зброї. Його заява прозвучала після того, як США схвалили виділення мільярдів на військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
"Нам також необхідно збільшити масштаби оборонної промисловості в Німеччині". Ми повинні зробити те ж саме, що ми зробили з енергопостачанням в оборонному виробництві", - заявив він.
Водночас Хабек дав зрозуміти, що не поділяє думку деяких політиків про те, що Німеччина зробила достатньо і що тепер "м'яч перебуває у воротах" інших партнерів у Європі.
"Я дивлюся на це з іншого боку. Це неправильне мислення... Ми не можемо грати тут у Мікадо, і тільки коли всі почнуть рухатися, ми теж почнемо рухатися... Ми повинні бачити, що ми "перші", що ми ведемо за собою, що ми говоримо, що можемо зробити ще один крок", - заявив він.
Хабек додав, що це стосується як постійного контролю за тим, чи не залишилося ще боєприпасів або зброї для бундесверу, так і "випереджального виконання фінансових починань".
Допомога Україні від Німеччини
Німеччина зарекомендувала себе як один із ключових союзників України, надаючи їй значну військову, політичну та фінансову підтримку.
Берлін направив Києву широкий спектр озброєнь, включно з різними видами артилерії, танками Leopard як старих, так і нових модифікацій, системами ППО IRIS-T і Patriot, боєприпасами, автомобілями, дронами і багатьом іншим.
Нещодавно Німеччина доповнила цей список новим пакетом військової допомоги, демонструючи свою прихильність підтримці України в боротьбі з російською агресією.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відіграв важливу роль у розвитку європейської інтеграції України.
Однак позиція Шольца щодо постачання далекобійних ракет Taurus залишається неоднозначною. Попри дискусії, що тривають, він поки не дав своєї згоди на передачу цього виду озброєння.
Подейкують про те, що реальні обсяги військової допомоги від Німеччини можуть бути нижчими, ніж офіційно декларується.
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