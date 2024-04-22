Хабек призвал Германию взять на себя инициативу по оказанию дальнейшей поддержки Украине
Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Берлин взять на себя инициативу по оказанию дальнейшей поддержки Украине и расширению производства оружия. Его заявление прозвучало после того как США одобрили выделение миллиардов на военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standard.
"Нам также необходимо увеличить масштабы оборонной промышленности в Германии". Мы должны сделать то же самое, что мы сделали с энергоснабжением в оборонном производстве", - заявил он.
В то же время Хабек дал понять, что не разделяет мнение некоторых политиков о том, что Германия сделала достаточно и что теперь "мяч находится в воротах" других партнеров в Европе.
"Я смотрю на это с другой стороны. Это неправильное мышление... Мы не можем играть здесь в Микадо, и только когда все начнут двигаться, мы тоже начнем двигаться... Мы должны видеть, что мы "первые", что мы ведем за собой, что мы говорим, что можем сделать еще один шаг", - заявил он.
Хабек добавил, что это относится как к постоянному контролю за тем, не осталось ли еще боеприпасов или оружия для бундесвера, так и к "опережающему исполнению финансовых начинаний".
Помощь Украине от Германии
Германия зарекомендовала себя как один из ключевых союзников Украины, предоставляя ей значительную военную, политическую и финансовую поддержку.
Берлин направил Киеву широкий спектр вооружений, включая различные виды артиллерии, танки Leopard как старых, так и новых модификаций, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и многое другое.
Недавно Германия дополнила этот список новым пакетом военной помощи, демонстрируя свою приверженность поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.
Канцлер Германии Олаф Шольц также сыграл важную роль в продвижении европейской интеграции Украины.
Однако позиция Шольца по вопросу поставки дальнобойных ракет Taurus остается неоднозначной. Несмотря на продолжающиеся дискуссии, он пока не дал своего согласия на передачу этого вида вооружения.
Поговаривают о том, что реальные объемы военной помощи от Германии могут быть ниже, чем официально декларируется.
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