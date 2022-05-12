Хабек про вступ України до ЄС: є правила, не можна давати нездійсненні обіцянки

Вступ України до Європейського союзу не може бути швидким. Оскільки у даного процесу є певна процедура, і вона має бути пройдена повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-канцлера і міністра економіки Німеччини Роберта Хабека на брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Нас об'єднують спільні цінності. Україна рухається до Європи, а Європейський союз обіцяв і не виконав ці обіцянки. Цього не може бути в майбутньому. Ми чекаємо, що Україна виконає всі умови, Ми будемо робити це повільно, оскільки є правила вступу до Євросоюзу. Цей шлях повинен бути пройдений повністю. Є країни, які довго чекають вступу до Європейського союзу і було б неприпустимо, щоб ми давали обіцянки і не виконували їх", - зазначив він.

За його словами, важливо, щоб Україна перемогла у війні проти Росії, тому що від цього багато залежить.

"Можливі різні сценарії і багато чого залежатиме від того, що скаже Україна. Коли Україна скаже, що "ми завершили цю війну перемогою", треба буде визначити конкретно, коли ми досягнемо цієї мети", - додав Хабек.