Хабар за землю й не тільки. Викрито заступника голови Рівненської облради
Заступника голови Рівненської обласної ради викрито на хабарі у розмірі більше півмільйона гривень. За цю суму він планував вирішити земельні та майнові питання одного з підприємців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Що сталось
Згідно з даними слідства, у 2021 році бізнесмен з Рівненської області планував придбати на електронному аукціоні непрацюючий дитячий санаторій. Санаторій, своєю чергою, перебував у комунальній власності.
"Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв свою допомогу. Йшлося про списання майна та забезпечення прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га", - пише СБУ.
Фото: на хабарі викрито заступника голови Рівненської облради (t.me/SBUkr)
За відповідні "послуги" затриманий отримав від підприємця хабар у розмірі майже 600 тисяч гривень.
Що загрожує
Затриманому повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 369-2 - зловживання впливом;
- ч. 4 ст. 368 - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
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