Хабар меру Дніпра: суд продовжив арешт екснардепа Микитася на два місяці

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив тримання під вартою колишнього нардепа Максима Микитася, який обвинувачується у пропозиції рекордного хабара меру Дніпра за можливість будувати метро в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП .

Як повідомляється, у вівторок, 7 лютого, у ході підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та продовжила строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 85 млн гривень застави народному депутату України VIII скликання, який обвинувачується у пропозиції надання 22 млн євро міському голові міста Дніпра за сприяння у будівництві метрополітену.

Зазначено, що дію запобіжного заходу продовжено ще на 2 місяці - до 7 квітня 2023 року.

Також суд відмовив стороні захисту в задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурору.

Наступне засідання призначено на 23 лютого 2023 року.