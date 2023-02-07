ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Взятка мэру Днепра: суд продлил арест экс-нардепа Микитася на два месяца

Новина українською →
Вторник 07 февраля 2023 21:00
Взятка мэру Днепра: суд продлил арест экс-нардепа Микитася на два месяца Фото: экснардеп Максим Микитась (stroyobzor.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил содержание под стражей бывшего нардепа Максима Микитася, который обвиняется в предложении рекордной взятки мэру Днепра за возможность строить метро в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП.

Как сообщается, во вторник, 7 февраля, в ходе подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 85 млн гривен залога народному депутату Украины VIII созыва, обвиняемого в предложении предоставления 22 млн евро городскому голове города Днепра при содействии в строительстве метрополитена.

Отмечено, что действие меры пресечения продлено еще на 2 месяца - до 7 апреля 2023 года.

Также суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурору.

Следующее заседание назначено на 23 февраля 2023 года.

Напомним, НАБУ и САП задержали бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася на попытке подкупа за 22 млн евро мэра Днепра Бориса Филатова. Это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки, которую фиксировали правоохранители в Украине.

На следующий день Микитасю сообщили о подозрении.

18 января прокурором САП по материалам НАБУ направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего нардепа, разоблаченного на попытке подкупа за 22 миллиона евро городского головы Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Днипро
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России