"Хаас" скоротив перелік кандидатів на місце в сезоні-2023: відома доля Шумахера-молодшого

Команда вирішила порівняти кандидатів в однакових умовах. Мік Шумахер і Антоніо Джовінацці проведуть за кермом "Хааса" вільні заїзди на "Трасі Америк".

Остаточне рішення боси американської стайні ухвалять за підсумками домашнього гран-прі. Італійський пілот матиме нагоду продемонструвати в реальному часі, що є сильнішим за німця. Окремий козир Джовінацці – співпраця з "Феррарі". Скудерія продовжить постачати двигуни "Хаасу" та може впливати на кадрові рішення.

Натомість Шумахер після сезону-2022 втратить підтримку "Феррарі", оскільки перестане бути юніором Скудерії. Проте, син легендарного 7-разового чемпіона Формули-1 користується підтримкою організаторів чемпіонату, які теж мають важелі впливу на "Хаас".

Шумахер зберіг шанси на місце в команді після серії непоганих результатів. Після гіршого в порівнянні з Кевіном Магнуссеном старту сезону він зумів стабілізувати виступи. Німець набрав 12 очок у чемпіонаті, а найкраще проїхав на Гран-прі Австрії – 6-те місце.