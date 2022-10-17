RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Хаас" сократил список кандидатов на место в сезоне-2023: известна судьба Шумахера-младшего

Фото: Мик Шумахер (крайний слева) сохранил шансы на сезон-2023 (facebook.com/haasf1team)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Формулы-1 "Хаас" отложила решение о выборе второго пилота на следующий сезон до завершения Гран-при США в Остине. На место в кокпите остался дуэт претендентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motorsport.

Команда решила сравнить кандидатов в одинаковых условиях. Мик Шумахер и Антонио Джовинацци проведут за рулем "Хааса" свободные заезды на "Трассе Америк".

Окончательное решение боссы американской конюшни примут по итогам домашнего гран-при. Итальянский пилот получит возможность продемонстрировать в реальном времени, что сильнее немца. Отдельный козырь Джовинацци – сотрудничество с "Феррари". Скудерия продолжит поставлять двигатели "Хаасу" и может влиять на кадровые решения.

Шумахер же после сезона-2022 потеряет поддержку "Феррари", поскольку перестанет быть юниором Скудерии. Тем не менее, сын легендарного 7-кратного чемпиона Формулы-1 пользуется поддержкой организаторов чемпионата, тоже имеющих рычаги влияния на "Хаас".

Шумахер сохранил шансы на место в команде после серии хороших результатов. После худшего по сравнению с Кевином Магнуссеном старта сезона он сумел стабилизировать выступления. Немец набрал 12 очков в чемпионате, а лучше всего проехал на Гран-при Австрии – 6-е место.

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал двукратным чемпионом мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1шумахер