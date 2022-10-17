"Хаас" сократил список кандидатов на место в сезоне-2023: известна судьба Шумахера-младшего

Команда решила сравнить кандидатов в одинаковых условиях. Мик Шумахер и Антонио Джовинацци проведут за рулем "Хааса" свободные заезды на "Трассе Америк".

Окончательное решение боссы американской конюшни примут по итогам домашнего гран-при. Итальянский пилот получит возможность продемонстрировать в реальном времени, что сильнее немца. Отдельный козырь Джовинацци – сотрудничество с "Феррари". Скудерия продолжит поставлять двигатели "Хаасу" и может влиять на кадровые решения.

Шумахер же после сезона-2022 потеряет поддержку "Феррари", поскольку перестанет быть юниором Скудерии. Тем не менее, сын легендарного 7-кратного чемпиона Формулы-1 пользуется поддержкой организаторов чемпионата, тоже имеющих рычаги влияния на "Хаас".

Шумахер сохранил шансы на место в команде после серии хороших результатов. После худшего по сравнению с Кевином Магнуссеном старта сезона он сумел стабилизировать выступления. Немец набрал 12 очков в чемпионате, а лучше всего проехал на Гран-при Австрии – 6-е место.