ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Х*лі ви хизуєтесь?". Росіянці не сподобались західні танки на "параді" в Москві (перехоплення)

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 19:09
UA EN RU
"Х*лі ви хизуєтесь?". Росіянці не сподобались західні танки на "параді" в Москві (перехоплення) Фото: ГУР оприлюднило перехоплення (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіянці не сподобались "трофейні" танки, які окупанти привезли до Москви для святкування травневих свят. Про це вона розповіла своєму чоловіку, що воює проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР.

ГУР перехопили розмову цивільної росіянки та військовослужбовця ЗС РФ. Вони зокрема критикували політику російського диктатора Володимира Путіна та пропагандистську роботу телевізійних каналів РФ.

Серед іншого жінці не сподобались так звані "трофейні" танки, які російські окупанти забрали в українських бійців.

"Сьогодні ось танки привезли на червону площу, хваляться. Ми на Україні ці забрали, ми в Америці ці забрали. Х*лі ви хвалитеся то? *б твою мать. Просто у вас телека немає. А я сьогодні дивилася зранку, поки в місто їхала. Я *хуе*а взагалі. Чим ви хвалитеся? Придурки бл*ь", - розповіла росіянка.

Перехоплення ГУР

Головне управління розвідки України вже не вперше перехоплює розмови росіян зі своїми рідними та побратими. Зазвичай росіяни жаліються на те, що обіцянки, які вони отримували під час мобілізації не виконуються їх керівниками, а також вони мають значну нестачу по зброї, їжі та медикаментах.

Ми писали, що нещодавно під час перехоплення було почуто розмову окупанта, який пожалівся на втрати Росії в Часовому Яру.

Крім того, ГУР повідомляло, що під час одного з перехоплень будо отримано інформацію про те, що росіяни розміщують військову техніку у житлових кварталах Бєлгородської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України
NEWS
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла