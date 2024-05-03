"Х*лі ви хизуєтесь?". Росіянці не сподобались західні танки на "параді" в Москві (перехоплення)

Росіянці не сподобались "трофейні" танки, які окупанти привезли до Москви для святкування травневих свят. Про це вона розповіла своєму чоловіку, що воює проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення ГУР.

"Сьогодні ось танки привезли на червону площу, хваляться. Ми на Україні ці забрали, ми в Америці ці забрали. Х*лі ви хвалитеся то? *б твою мать. Просто у вас телека немає. А я сьогодні дивилася зранку, поки в місто їхала. Я *хуе*а взагалі. Чим ви хвалитеся? Придурки бл*ь", - розповіла росіянка.

Серед іншого жінці не сподобались так звані "трофейні" танки, які російські окупанти забрали в українських бійців.

Перехоплення ГУР

Головне управління розвідки України вже не вперше перехоплює розмови росіян зі своїми рідними та побратими. Зазвичай росіяни жаліються на те, що обіцянки, які вони отримували під час мобілізації не виконуються їх керівниками, а також вони мають значну нестачу по зброї, їжі та медикаментах.

Ми писали, що нещодавно під час перехоплення було почуто розмову окупанта, який пожалівся на втрати Росії в Часовому Яру.

Крім того, ГУР повідомляло, що під час одного з перехоплень будо отримано інформацію про те, що росіяни розміщують військову техніку у житлових кварталах Бєлгородської області.

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