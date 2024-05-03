"Х*ли вы хвастаетесь?". Россиянке не понравились западные танки на "параде" в Москве (перехват)

Россияне не понравились "трофейные" танки, которые оккупанты привезли в Москву для празднования майских праздников. Об этом она рассказала своему мужу, что воюет против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР.

"Сегодня вот танки привезли на красную площадь, хвалятся. Мы на Украине эти забрали, мы в Америке эти забрали. Х*ли вы хвастаетесь? *б твою мать. Просто у вас телевизора нет. А я сегодня смотрела утром, пока в город ехала. Я *хуе*а вообще. Чем вы хвастаетесь?

Среди прочего, женщине не понравились так называемые "трофейные" танки, которые российские оккупанты забрали у украинских бойцов.

Перехват ГУР

Главное управление разведки Украины уже не в первый раз перехватывает разговоры россиян со своими родными и собратьями. Обычно россияне жалуются на то, что получаемые ими обещания во время мобилизации не выполняются их руководителями, а также они имеют значительную нехватку по оружию, пище и медикаментам.

Мы писали, что недавно во время перехвата был услышан разговор оккупанта, который пожаловался на потери России во Временном Яру.

Кроме того, ГУР сообщало, что во время одного из перехватов была получена информация о том, что россияне размещают военную технику в жилых кварталах Белгородской области.

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