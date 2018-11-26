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Усик прилетел в США на чемпионские бои Ломаченко и Гвоздика

Новости » Спорт    26.11.2018 - 09:51
Усик прилетел в США на чемпионские бои Ломаченко и Гвоздика
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Украинский боксер будет болеть за своих товарищей

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) прилетел в  в США, чтобы поддержать своих соотечественников Александра Гвоздика (15-0, 12 КО) и Василия Ломаченко (11-1, 9 КО). Об этом боксер сообщил в своем Instagram.

"Дорогие друзья, всем здравствуйте. Мы в Америке. В данный момент мы находимся в доме Василия Ломаченко. Мы приехали большой и дружной компанией поддержать Александра Гвоздика, который будет 1-го декабря боксировать, и Василия Анатольевича, который будет боксировать 8-го декабря. Всем добра", - написал украинский боксер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Гвоздик 1 декабря в Квебеке (Канада) встретится с чемпионом WBC в полутяжелом весе канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО). 

Ломаченко 8 декабря будет драться с пуэрто-риканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) в Нью-Йорке за пояса WBO и WBA в легком весе.

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