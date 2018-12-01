Гвоздик - Стивенсон: анонс боя

Готовимся к поединку за титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе
Украинец Александр Гвоздик проведет бой против чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Адониса Стивенсона. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в ночь на 2 декабря в 01:20, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". Букмекеры отдают преимущество украинскому боксеру.
2 декабря 01:20
Канада, Квебек, арена Videotron Centre
Накануне боя Гвоздик - Стивенсон состоялась официальная процедура взвешивания. Оба боксера вложились в лимит своей весовой категории, который составляет 79,37 кг.
We've got a fight!! #TheNail in at 174.6 lbs pic.twitter.com/5rjvemRI1P— Top Rank Boxing (@trboxing) November 30, 2018
Украинский боксер оказался немного тяжелее своего соперника, показав на весах результат 79,09 кг, канадец - 78,91 кг.
Фото wbcboxing.com
В активе 31-летнего Гвоздика на профессиональном ринге 15 побед, 12 из которых - нокаутом, в 15 матчах, у 41-летнего Стивенсона - 31 бой, 29 побед, по одному поражению и ничьей. При этом 24 поединка Адонис завершал досрочно.
This weekend:— World Boxing Council (@WBCBoxing) November 28, 2018
WBC Light Heavyweight Championship Match
Adonis Stevenson vs. Oleksandr Gvozdyk#WBC #Boxing @AlexandrGvozdyk pic.twitter.com/P1OIOe6ojv
Гвоздик провел свой последний в марте, одолев в непростом бою единогласным решением судей француза Мехди Амара (35-6-2, 16 КО) и заполучив титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе.
Для Стивенсона нынешний бой станет десятой защитой пояса полноценного чемпиона WBC. Последнюю защиту титула он провел против шведа Баду Джека (22-1-3, 13 KO) в мае, сведя бой к ничьей.