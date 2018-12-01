ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Гвоздик - Стивенсон: анонс боя

Новости » Спорт    01.12.2018 - 12:13
Гвоздик - Стивенсон: анонс боя
Фото: Гвоздик - Стивенсон (wbcboxing.com)

Готовимся к поединку за титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе

Украинец Александр Гвоздик проведет бой против чемпиона мира в полутяжелом весе  по версии WBC Адониса Стивенсона. Трансляция боя начнется на РБК-Украина в ночь на 2 декабря в 01:20, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". Букмекеры отдают преимущество украинскому боксеру.

2 декабря 01:20
Канада, Квебек, арена Videotron Centre

 

Накануне боя Гвоздик - Стивенсон состоялась официальная процедура взвешивания. Оба боксера вложились в лимит своей весовой категории, который составляет 79,37 кг.

Украинский боксер оказался немного тяжелее своего соперника, показав на весах результат 79,09 кг, канадец - 78,91 кг.

Гвоздик - Стивенсон: анонс боя

Фото wbcboxing.com

В активе 31-летнего Гвоздика на профессиональном ринге 15 побед, 12 из которых - нокаутом, в 15 матчах, у 41-летнего Стивенсона - 31 бой, 29 побед, по одному поражению и ничьей. При этом 24 поединка Адонис завершал досрочно.

Гвоздик провел свой последний в марте, одолев в непростом бою единогласным решением судей француза Мехди Амара (35-6-2, 16 КО) и заполучив титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе.

 

Для Стивенсона нынешний бой станет десятой защитой пояса полноценного чемпиона WBC. Последнюю защиту титула он провел против шведа Баду Джека (22-1-3, 13 KO) в мае, сведя бой к ничьей. 

Гвоздик и Стивенсон провели дуэль взглядов Усик прилетел в США на чемпионские бои Ломаченко и Гвоздика
Новости Украины бойАлександр ГвоздикБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь