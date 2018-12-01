Гвоздик - Стівенсон: анонс бою

Фото: Гвоздик - Стівенсон (wbcboxing.com)

Готуємося до поєдинку за титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі

Українець Олександр Гвоздик проведе бій проти чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Адоніса Стівенсона. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна в ніч проти 2 грудня о 01:20, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". Букмекери віддають перевагу українському боксерові.

2 грудня 1:20

Канада, Квебек, арена Videotron Centre

Напередодні бою Гвоздик - Стівенсон відбулася офіційна процедура зважування. Обидва боксери вклалися в ліміт своєї вагової категорії, який становить 79,37 кг.

We've got a fight!! #TheNail in at 174.6 lbs pic.twitter.com/5rjvemRI1P — Top Rank Boxing (@trboxing) November 30, 2018

Український боксер виявився трохи важчим за свого суперника, показавши на вагах результат 79,09 кг, канадець - 78,91 кг.

Фото wbcboxing.com

В активі 31-річного Гвоздика на професійному рингу 15 перемог, 12 з яких - нокаутом, в 15 матчах, у 41-річного Стівенсона - 31 бій, 29 перемог, по одній поразці і нічиєї. При цьому 24 поєдинки Адоніс завершував достроково.

Гвоздик провів свій останній в березні, здолавши в непростому бою одноголосним рішенням суддів француза Мехді Амара (35-6-2, 16 КО) і отримавши титул тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі.

Для Стівенсона нинішній бій стане десятою захистом пояса повноцінного чемпіона WBC. Останній захист титулу він провів проти шведа Баду Джека (22-1-3, 13 KO) в травні, звівши бій до нічиєї.