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Гвоздик - Стівенсон: анонс бою

Новини » Спорт    01.12.2018 - 12:13
Гвоздик - Стівенсон: анонс бою
Фото: Гвоздик - Стівенсон (wbcboxing.com)

Готуємося до поєдинку за титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі

Українець Олександр Гвоздик проведе бій проти чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Адоніса Стівенсона. Трансляція бою почнеться на РБК-Україна в ніч проти 2 грудня о 01:20, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". Букмекери віддають перевагу українському боксерові.

2 грудня 1:20
Канада, Квебек, арена Videotron Centre

 

Напередодні бою Гвоздик - Стівенсон відбулася офіційна процедура зважування. Обидва боксери вклалися в ліміт своєї вагової категорії, який становить 79,37 кг.

Український боксер виявився трохи важчим за свого суперника, показавши на вагах результат 79,09 кг, канадець - 78,91 кг.

Гвоздик - Стівенсон: анонс бою

Фото wbcboxing.com

В активі 31-річного Гвоздика на професійному рингу 15 перемог, 12 з яких - нокаутом, в 15 матчах, у 41-річного Стівенсона - 31 бій, 29 перемог, по одній поразці і нічиєї. При цьому 24 поєдинки Адоніс завершував достроково.

Гвоздик провів свій останній в березні, здолавши в непростому бою одноголосним рішенням суддів француза Мехді Амара (35-6-2, 16 КО) і отримавши титул тимчасового чемпіона світу в напівважкій вазі.

 

Для Стівенсона нинішній бій стане десятою захистом пояса повноцінного чемпіона WBC. Останній захист титулу він провів проти шведа Баду Джека (22-1-3, 13 KO) в травні, звівши бій до нічиєї.

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