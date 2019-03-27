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Гвоздик проведе перший захист титулу WBC за повних трибун

Новини » Спорт    27.03.2019 - 15:02
Гвоздик проведе перший захист титулу WBC за повних трибун

На бій українця проти француза Нгумбу продані всі квитки

На бій українського чемпіона світу WBC в напівважкій вазі Олександра Гвоздика (16-0, 13 КО), який відбудеться в ніч з 30 на 31 березня на 2300 Arena в Філадельфії, продані всі квитки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт арени.

Таким чином, українець проведе перший захист поясу з французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) при повних трибунах. Загальна місткість арени - 2300 глядачів.

Українець завоював титул в грудні минулого року, нокаутувавши Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Нагадаємо, після добровільного захисту пояса WBC Гвоздик зобов'язаний зустрітися з Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

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