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Гвоздик завершил подготовку и отправился на бой с Нгумбу

Новости » Спорт    25.03.2019 - 08:34
Гвоздик завершил подготовку и отправился на бой с Нгумбу
Фото: Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Украинец вылетел в Филадельфию

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 KO) завершил подготовку и вылетел на бой с французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO). Об этом в Instagram сообщил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

Гвоздик будет защищать свой титул 30 марта. Поединок состоится в Филадельфии. Для Нгумбу это будет первый титульный бой в карьере. Сейчас француз занимает 8 место в рейтинге WBC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Team @alex_gvozdyk on the way for #fight #week @teddy_atlas @algirdas_13 #klimasmanagement

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Украинец завоевал титул в декабре прошлого года, нокаутировав Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hard work is done, ready to go! #gvozdyk #teamgvozdyk #venum

A post shared by Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) on

Напомним, после добровольной защиты пояса WBC Гвоздик обязан встретиться с Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

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Новости Украины бойАлександр ГвоздикБокс
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