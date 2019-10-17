Гвоздик и Бетербиев провели финальную дуэль взглядов

Фото: Гвоздик - Бетербиев (twitter.com/trboxing)

Украинец и россиянин сразятся в объединительном поединке

Обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик и владелец пояса IBF Артуром Бетербиевым провели дуэль взглядов накануне боя. Видео встречи лицом к лицу опубликовано в Twitter промоутерской компании Top Rank Boxing.

Украинский и российский боксер сойдутся ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии, штате Пенсильвании (США), на арене Liacouras Center.

A stone cold face-off.



This one’s gonna be good.#BeterbievNail FRIDAY ESPN pic.twitter.com/avXu1EYfAM — Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2019

Гвоздик может взять реванш у Бетербиева за проигрыш 10-летней давности в любительском боксе.

В Филадельфии украинца поддержат Александр Усик, который 12 октября дебютировал в супертяжелом дивизионе, и Василий Ломаченко.

Свой последний бой Гвоздик провел в конце марта против француза Дуду Нгумбы, которого победил техническим нокаутом в 5 раунде. Титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Гвоздик завоевал в декабре прошлого года, нокаутировав в 11 раунде канадца Адониса Стивенсона.

Артур Бетербиев в мае провел успешную защиту титула IBF, победив американца боснийского происхождения Радивое Калайджича техническим нокаутом - тоже в пятом раунде.

В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев выиграл нокаутом все свои 14 поединков.