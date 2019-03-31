Гвоздик - Нгумбу: видео и обзор боя

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор боя между чемпионом мира WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и претендентом на титул Дуду Нгумбу.

В ночь на 31 марта в Филадельфии на 2300 Arena прошел боксерский вечер. В главном поединке украинец защитил пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против 37-летнего французского боксера. Бой завершен победой Гвоздика техническим нокаутом. Нгумбу получил травму правой ноги и не смог продолжить бой.