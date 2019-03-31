Гвоздик - Нгумбу: відео та огляд бою

До уваги читачів РБК-Україна відео і огляд бою між чемпіоном світу WBC в напівважкій вазі Олександром Гвоздиком і претендентом на титул Дуду Нгумбу.

У ніч на 31 березня в Філадельфії на 2300 Arena пройшов боксерський вечір. У головному поєдинку українець захистив пояс чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі проти 37-річного французького боксера. Бій завершений перемогою Гвоздика технічним нокаутом. Нгумбу отримав травму правої ноги і не зміг продовжити бій.