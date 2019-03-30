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Гвоздик - Нгумбу: где смотреть бой

Новости » Спорт    30.03.2019 - 15:07
Гвоздик - Нгумбу: где смотреть бой
Фото: Александр Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Где и когда начнется поединок за титул чемпионат мира WBC в полутяжелом весе

Александр Гвоздик проведет первую добровольную защиту титула чемпиона WBC в бою против Дуду Нгумбу. Букмекеры считают, что больше шансов на победу у действующего чемпиона.

30-31 марта, ориентировочно в 05:00
США, Филадельфия, 2300 Arena

 

Боксерское противостояние между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и претендентом на титул французом Дуду Нгумбу пройдет на 2300 Arena в Филадельфии, США.

Украинские телезрители смогут посмотреть трансляцию поединка в программе "Большой бокс" в воскресенье, 31 марта, в 04:50 на телеканале "Интер".

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