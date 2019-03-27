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Кабмин погасит долги перед учителями в семи областях

Новости » Общество    27.03.2019 - 14:54
Кабмин погасит долги перед учителями в семи областях
Иллюстративное фото (УНИАН)

На зарплаты учителям направят почти 48 млн гривен

Кабинет министров Украины направит часть образовательной субвенции на погашение задолженности по зарплате учителям в семи областях. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство перераспределило часть образовательной субвенции, которую направит на зарплаты учителям. Таким образом, на погашение задолженности педагогам в Волынской, Донецкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях направят почти 48 млн гривен.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области учителя объявили забастовку в связи с задолженностью по зарплатам. В частности, в Розовском районе педагоги не получали деньги в течение трех месяцев.

В середине марта премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что зарплата учителей в Украине за последние два года выросла на 75%. Отметим, по состоянию на прошлую осень стартовая зарплата молодого учителя составляла 4 500 гривен. Кроме того, предполагается, что с 2019 года начнут внедрять механизм "деньги ходят за учителем" для повышения квалификации педагогов.

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