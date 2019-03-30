Гвоздик - Нгумбу: де дивитися бій

Фото: Олександр Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Де і коли почнеться поєдинок за титул чемпіонат світу WBC в напівважкій вазі

Олександр Гвоздик проведе першу добровільний захист титулу чемпіона WBC в бою проти Дуду Нгумбу. Букмекери вважають, що більше шансів на перемогу у чинного чемпіона.

30-31 березня, орієнтовно о 05:00

США, Філадельфія, 2300 Arena

Боксерське протистояння між чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі українцем Олександром Гвоздиком і претендентом на титул французом Дуду Нгумбу пройде на 2300 Arena в Філадельфії, США.

Українські телеглядачі зможуть подивитися трансляцію поєдинку в програмі "Великий бокс" у неділю, 31 березня, о 04:50 на телеканалі "Інтер".