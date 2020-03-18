Гвоздик нацелен взять реванш за поражение у Бетербиева

Фото: Гвоздик - Бетербиев (twitter.com/trboxing)

Украинский боксер мотивирован еще раз встретиться с россиянином

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик заявил о желании провести реванш с чемпионом WBC и IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Об этом сообщает Luckypunch.net.

"Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербиева, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз", - сказал Гвоздик.

Экс-чемпион мира также рассказал о том, он должен был вернуться в ринг 30 мая в андеркарте объединительного боя другого украинца - Василия Ломаченко.

"Из-за коронавируса сейчас этот вечер под вопросом и мой бой, в том числе. Top Rank отменили сейчас все вчера на март и апрель, поэтому не только у меня не понятно с будущим поединком, и вообще ничего не ясно по нынешним шоу в США. В соперники, кстати, планировался Джесси Харт, но теперь это уже неактуально", - добавил Гвоздик.

В октябре 2019 года Гвоздик уступил Бетербиеву в объединительном поединке чемпионов WBC и IBF. Для украинца это поражение стало первым в профессиональной карьере. В то же время россиянин одержал 15 досрочную победу