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Гвоздик - Бетербиев: видео боя

Новости » Спорт    19.10.2019 - 08:08
Гвоздик - Бетербиев: видео боя
Фото: Бетербиев - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Украинец потерпел первое поражение и потерял чемпионский пояс

Вниманию читателей РБК-Украина видео и обзор опасных моментов боя между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым, на кону которого стояли два чемпионских пояса в полутяжелом весе - WBC и IBF.

Боксеры проводили практически равный бой - оба шли в атаку и наносили точные удары. Но в 10 раунде Гвоздик трижды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил поединок, зафиксировав победу Бетербиева. До момента остановки противостояния украинский боксер выигрывал у россиянина по очкам.

После этого боя российский боксер остался чемпионом мира по версии IBF в полутяжелом весе и прибавил пояс по версии WBC, который принадлежал Гвоздику.

Для украинца этот поединок стал 18 в профессиональной карьере и первым поражением. Бетербиев одержал 15 победу нокаутом в 15 поединках.

После поражения Гвоздика у Украины осталось два чемпиона мира в профессиональном боксе - это Василий Ломаченко (WBC, WBA, WBO в легком весе) и Артем Далакян (WBA в наилегчайшем весе). Александр Усик после перехода в супертяжелый дивизион остался без чемпионских поясов в тяжелом весе.

Напомним, ранее украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл казахстанцу Геннадию Головкину единогласным решением судей в бою за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе.

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