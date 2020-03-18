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Гвоздик націлений взяти реванш за поразку у Бетербієва

Новини » Спорт     18.03.2020 - 13:03
Гвоздик націлений взяти реванш за поразку у Бетербієва
Фото: Гвоздик - Бетербієв (twitter.com/trboxing)

Український боксер мотивований ще раз зустрітися з росіянином

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик заявив про бажання провести реванш з чемпіоном WBC і IBF росіянином Артуром Бетербієвим. Про це повідомляє Luckypunch.net.

"Рухаюся тільки вперед, візьмемо реванш у Бетербієва, що я дуже хочу зробити. Йому респект, він крутий чемпіон, але я хочу з ним побоксувати ще раз", - сказав Гвоздик.

Ексчемпіон світу також розповів про те, він повинен був повернутися в ринг 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця - Василя Ломаченка.

"Через коронавірус зараз цей вечір під питанням і мій бій, в тому числі. Top Rank скасували зараз всі вечори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно за нинішніми шоу в США. У суперники, до речі, планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально", - додав гвоздик.

У жовтні 2019 року Гвоздик поступився Бетербієву в об'єднавчому поєдинку чемпіонів WBC і IBF. Для українця ця поразка стала першою в професійній кар'єрі. Водночас росіянин здобув 15 дострокову перемогу

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