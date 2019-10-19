Гвоздик - Бетербієв: відео бою

Фото: Бетербієв - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Українець зазнав першої поразки і втратив чемпіонський пояс

До уваги читачів РБК-Україна відео та огляд небезпечних моментів бою між українцем Олександром Гвоздиком і росіянином Артуром Бетербієвим, на кону якого стояли два чемпіонські пояси в напівважкій вазі - WBC і IBF.

Після цього бою російський боксер залишився чемпіоном світу за версією IBF в напівважкій вазі і додав пояс за версією WBC, який належав Гвоздику.

Для українця цей поєдинок став 18 у професійній кар'єрі і першою поразкою. Бетербієв здобув 15 перемогу нокаутом в 15 поєдинках.