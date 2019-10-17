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Гвоздик і Бетербієв провели фінальну дуель поглядів

Новини » Спорт    17.10.2019 - 10:30
Гвоздик і Бетербієв провели фінальну дуель поглядів
Фото: Гвоздик - Бетербієв (twitter.com/trboxing)

Українець і росіянин битимуться в об'єднавчому поєдинку

Володар титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик та власник пояса IBF Артуром Бетербієвим провели дуель поглядів напередодні бою. Про це

Український і російський боксер зійдуться ніч з 18 на 19 жовтня в Філадельфії, штаті Пенсільванії (США), на арені Liacouras Center.

Також боксери провели фінальну прес-конференцію перед поєдинком.

У Філадельфії українця підтримають Олександр Усик, який 12 жовтня дебютував в суперважкому дивізіоні, і Василь Ломаченко.

Свій останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумби, якого переміг технічним нокаутом в 5 раунді. Титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздик здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Артур Бетербієв в травні провів успішний захист титулу IBF, впоравшись з боснійцем Радівоє Калайджі.

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