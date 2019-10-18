Гвоздик - Бетербієв: прогноз букмекерів

Фото: Бетербієв - Гвоздик (twitter.com/trboxing)

Фахівці з невеликою перевагою віддають перевагу українцю

В ніч з 18 на 19 жовтня в Філадельфії пройде об'єднавчий бій у напівважкій вазі між чемпіоном світу за версією WBC Олександром Гвоздиком з України і володарем IBF Артуром Бетербієвим з Росії. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі "Інтер", початок - не раніше 5:00 ранку за київським часом.

18-19 жовтня 05:00

Філадельфія, арена Liacouras Center

Букмекерські компанії фаворитом бою з незначною перевагою вважають українського чемпіона. Ставки на перемогу Гвоздика приймаються з коефіцієнтом 1,73. А показники на успіх Бетербієва досягають 2,10. На рідкісну в боксі нічию оцінюю у 26,00.

На рахунку Олександра Гвоздика 17 боїв в професійній кар'єрі, всі вони закінчувалися перемогою українця, більш в 14 з поєдинків він перемагав нокаутом. Артур Бетербієв провів 14 боїв в профі - 14 перемог і всі вони нокаутом.

Свій останній бій українець провів 31 березня, захистивши свій титул в поєдинку потів французького боксера Доудоу Нгумбу. Російський боксер у травні також провів успішний захист титулу IBF, впоравшись з американцем боснійського походження Радівоє Калайджі.