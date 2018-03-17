Гвоздик - Амар: где смотреть бой

Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 KO) сразится с французом Мехди Амаром (34-5-2, 16 КО) за пояс временного чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79, 4 кг). Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в воскресенье, 18 марта, в 05:15 утра, а смотреть матч можно на телеканале Интер. По мнению букмекеров, украинец является безоговорочным фаворитом боя.

18 марта 5:15

Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

Поединок Гвоздик - Амар состоится 17 марта в Нью-Йорке. В Украине уже будет 18 марта. Бой нашего соотечественника в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Начало программы "Большой бокс", посвященной поединку, в 5:15 по киевскому времени 18 марта. Повтор - в 00:50 19 марта.

Кроме того, следить за чемпионским боем украинца можно будет по спутнику на американском ESPN.

Напомним, чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к своему следующему поединку, который запланирован на 12 мая против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).